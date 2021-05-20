Киев, , 15:59 — REGNUM Печерский районный суд Киева разрешил задержать депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

«По ходатайству следователя СБУ, согласованного генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск», — сказано в сообщении.

Сторона обвинения намерена просить для депутата меру пресечения в виде содержания под стражей или возможность внесения залога в размере около 300 млн гривен, что эквивалентно почти $11 млн.

Ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, якобы Козак находится в России и не намерен оттуда возвращаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране заканчивается «эпоха Медведчука», подразумевая преследование депутата Верховной рады Украины, председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратников, в частности Тараса Козака.

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