Киев, 20 мая 2021, 15:59 — REGNUM Печерский районный суд Киева разрешил задержать депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Сторона обвинения намерена просить для депутата меру пресечения в виде содержания под стражей или возможность внесения залога в размере около 300 млн гривен, что эквивалентно почти $11 млн.
Ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, якобы Козак находится в России и не намерен оттуда возвращаться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране заканчивается «эпоха Медведчука», подразумевая преследование депутата Верховной рады Украины, председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратников, в частности Тараса Козака.
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