Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:54 — REGNUM В Кемеровской области проводится доследственная проверка по сообщению нападении бездомной собаки на женщину. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Центральном районе города Новокузнецка бездомная собака искусала женщину. Пострадавшая госпитализирована, — уточнили в ведомстве. — Следствию предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, очевидцев происшествия, тяжесть причинённых женщине травм».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.