Верхняя Пышма, Свердловская область, , 15:59 — REGNUM Министерство транспорта Свердловской области заключило концессионный договор на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Фирмой-концессионером стала компания «Верхнепышминский трамвай», связанная с «Трансмашхолдингом». Гендиректор холдинга Кирилл Липа и глава регионального минтранса Василий Старков присутствовали на подписании соглашения.

В рамках договора предусмотрено проектирование и строительство трамвайного депо в Верхней Пышме, а также приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Объем инвестиций в проект запланирован в размере около 1,9 миллиарда рублей (деньги инвестора с привлечением средств госкорпорации ВЭБ. РФ).

«Верхнепышминский трамвай» сможет эксплуатировать трамвайную ветку следующие 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, проект запуска трамвая в Верхнюю Пышму неоднократно откладывался.

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