Симферополь, 20 мая, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Повреждена одна из ниток энергомоста из Краснодарского края в Крым. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников 20 мая на заседании комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

ИА Красная Весна Опора линии электропередачи

«По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза «Тамань» — «Кафа», первая цепь, что вызвало сейчас у нас сокращение того ресурса резерва, который у нас имелся, на 25%», — цитирует «Крыминформ» Рукавишникова.

Всего, сообщил Рукавишников, Краснодарский край и Крым соединяет четыре кабельных линии энергомоста по три фазы.

Как сообщало ИА REGNUM, первая нитка энергомоста была запущена в 2015 году, после энергоблокады Крыма со стороны Украины, а весной 2016 года уже были запущены четыре нитки.