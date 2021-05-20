Нижний Новгород, , 15:53 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего» в отношении ранее судимого бродяги, похитившего 6-летнего мальчика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении правоохранительного ведомства.

Следователь направил в суд ходатайство об аресте подозреваемого в совершении этого преступления.

Ребенок рассказал представителям следственных органов, что познакомился с мужчиной на детской площадке возле дома и пошел с ним гулять по городу. Но когда вечером мальчик захотел вернуться домой, тот отказался выполнить его просьбу.

При этом сам 35-летний подозреваемый на допросе сообщил, что познакомился с ребенком 16 мая на детской площадке, а поводом для знакомства стало желание мальчика погулять с его собакой. На следующий день они вновь встретились на детской площадке и ушли гулять по Нижнему Новгороду.

В ведомстве отмечают, что телесных повреждений на теле мальчика обнаружено не было.

Теперь похитителю ребенка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет или принудительные работы на срок до пяти лет.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 17 мая 2021 года в полицию обратилась жительница Нижнего Новгорода, которая сообщила о том, что утром того же дня её 6-летний сын исчез с детской площадки. Полицейским удалось найти ребенка и его похитителя в Сормовском районе, благодаря видео с уличной камеры наблюдения.