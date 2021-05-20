Москва, , 15:52 — REGNUM Разрешение мигрантам могут продлить пребывание в России при отсутствии сообщения с их странами — это мера не носит какой-либо политической или иной окраски. Она сугубо вынужденная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Ну как, в самом деле, можно выслать из страны человека, если границы с его государством из-за пандемии закрыты. Конечно, придется ждать.

Да, дольше, чем предполагалось заранее (до 90 суток, но, как мы понимаем, срок может быть и продлен, если карантинные ограничения сняты не будут).

Так что, хотим мы того или нет, а мигранты, чей срок пребывания в России закончился, какое-то время еще побудут у нас.

Пандемия вообще внесла очень много корректив в нашу повседневную жизнь. Какие-то изменения были негативными, но вынужденными, что-то пошло на пользу, дав толчок развитию новых сегментов экономики, что-то не оказало особо влияния на жизнь страны и населения.

Но тут уже ничего не поделаешь — вся планета оказалась в положении заложницы у коронавируса», — высказал свою точку зрения аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД РФ заявили, что могут продлить до 90 дней срок пребывания в России тем мигрантам, с чьими странами из-за пандемии коронавируса было приостановлено транспортное сообщение.

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