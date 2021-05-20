Нижний Новгород, , 15:52 — REGNUM Свыше тысячи человек пришлось эвакуировать из торгово-развлекательного центра «РИО» в Нижнем Новгороде из-за якобы заложенного в здании взрывного устройства. Об этом сообщили в региональном управлении министерства чрезвычайных ситуаций.

По имеющейся информации, сегодня, 20 мая, в 10:21 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в торговом центре заложили бомбу.

На место сразу же прибыли 24 сотрудника МЧС, восемь единиц спецтехники и представители правоохранительных органов.

Из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей, после чего торговый центр осмотрели кинологи с собаками.

В итоге выяснилось, что вызов был ложным — взрывное устройство в здании ТРЦ «РИО» не обнаружили.