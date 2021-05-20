Магнитогорск, Челябинская область, , 15:50 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области осужден начальник отдела полиции «Левобережный». Его признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает областное управление СКР.

Следователи посчитали, что в апреле 2020 года этот гражданин дал своим подчинённым указание не привлекать его знакомую к уголовной ответственности. Это преступление выявили сотрудники ФСБ.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 40 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Магнитогорске осудили дознавателя. Женщину признали виновной в подлоге.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале дознавателя отдела полиции осудили за подлог