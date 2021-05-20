Рейкьявик, , 15:54 — REGNUM В ходе встречи 19 мая на полях заседания министерской сессии Арктического совета государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Вашингтон обсуждает планы развертывания дополнительных военных сил в Польше. Об этом 20 мая заявил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам заседания.

«В частности, планы (размещения дополнительных сил НАТО) в открытую обсуждаются, я вчера поинтересовался у Блинкена на этот счет. Обсуждаются в Вашингтоне планы развертывания дополнительных, существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО 1997 года», — сказал он.

Также Лавров отметил, что он надеется на то, что страны НАТО понимают, что в данном случае это не вопрос двусторонних американо-российских отношений, а напрямую затрагивающий многосторонние обязательства блока перед Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является позитивным сигналом.