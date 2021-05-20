Киев, , 15:49 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского и его соратников есть политические мотивы для репрессий против лидера оппозиции Виктора Медведчука, потому что голоса за президента и его партию «Слуга народа» уходят именно к «Оппозиционной платформе — За жизнь», заявил 20 мая политический публицист Дмитрий Джангиров, комментируя текущую политическую ситуацию.

Эксперт отметил, что у Совнацбеза Украины (СНБО) с одной стороны, и Службы безопасности (СБУ) и генеральной прокуратуры (ГПУ) с другой наблюдается несогласованность, когда они предъявляют Медведчуку разные обвинения.

«Возвращаясь же к озвученным против Виктора Медведчука многочисленным обвинениям — СНБО «шьёт» ему одно, а СБУ и ГПУ — совершенно иное. Может быть, СБУ и ГПУ, которые возглавляют «люди Зеленского», просто вынуждены быстро-быстро склепать дело, чтобы перекрыть пиаром провальный визит в Киев госсекретаря США? И не найдя никаких «секретных данных СБУ», прокурорским пришлось придумывать что-то свое?» — задался вопросом публицист.

Далее он подчеркнул, что речь идет исключительно о политической расправе: голоса юго-востока Украины, отданные за Зеленского и «Слуг» на президентских и парламентских выборах постепенно перетекают к партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь».

«Так что ничего нового ЗЕ-команда не придумала: закрытие «по беспределу» оппозиционных СМИ и политическое преследование политических оппонентов. При этом сам Зеленский неспособен ни договориться об обмене пленными, ни организовать вакцинацию. Ему остается лишь мстить политику, который способен и на первое, и на второе», — отметил политолог.

В завершение Джангиров предостерег прокуроров и других участников процесса от ошибок печально известного на Украине судьи Родиона Киреева, который в октябре 2011 года вынес несправедливый приговор Юлии Тимошенко, а после смены власти был вынужден бежать из страны.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня на пресс-конференции президент Зеленский объявил, что на Украине завершается «эпоха» депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

21 мая должно состояться судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу о мере пресечения для Медведчука, но в ОПЗЖ сообщили, что заседание под угрозой, поскольку судья до сих пор не огласил полный текст решения, а без этого апелляция невозможна.