Архангельск, , 15:48 — REGNUM Деревянная церковь Николая Чудотворца была поставлена в архангельском селе Заостровье в 1873 году. Церковь простояло очень долго, два века, вдвое дольше обычного срока жизни деревянных церквей на Руси. Что осталось теперь от этой церкви, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Никольская церковь, которая была и храмом, и швейным цехом, и жилым домом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Алтарь Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Со временем В 1854 году рядом с Никольским храмом появился Сретенский, деревянный, а потом и каменный. Три храма рядом для одного прихода было слишком много (достаточно двух), так что Никольский передали Соломбальскому приходу, который после закрытия адмиралтейской верфи обнищал. После революции церковь была закрыта, а после 1991-го в этих местах (как и в прочих) рухнула промышленность. Вместе с ней надломились и местные жители.

Церковь из пошивочного цеха сделали жилым домом, который горел четыре раза и всякий раз избегал уничтожения. Жить в этом доме стало невозможно, жители уехали из него, а на месте церкви осталось печальное пожарище. В 2020 году соломбальский священник снова зарегистрировал приход, церковь пытаются привести в порядок добровольцы, но всё не так просто. Дело в том, что церковь числится аварийным жильем, в котором успели приватизировать несколько квартир и который стоит на программе расселения аварийного жилья. По закону это здание должны снести. Впрочем, по другому закону церковное имущество должно быть возвращено церкви, а в случае отказа прихожане намерены добиваться постановки церкви на учет как памятника истории и культуры.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Древняя церковь умирает, но не сдаётся!».