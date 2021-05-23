Церковь, цех, жилой дом: история архангельского храма не закончена
Архангельск, 23 мая, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Деревянная церковь Николая Чудотворца была поставлена в архангельском селе Заостровье в 1873 году. Церковь простояло очень долго, два века, вдвое дольше обычного срока жизни деревянных церквей на Руси. Что осталось теперь от этой церкви, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.
Со временем В 1854 году рядом с Никольским храмом появился Сретенский, деревянный, а потом и каменный. Три храма рядом для одного прихода было слишком много (достаточно двух), так что Никольский передали Соломбальскому приходу, который после закрытия адмиралтейской верфи обнищал. После революции церковь была закрыта, а после 1991-го в этих местах (как и в прочих) рухнула промышленность. Вместе с ней надломились и местные жители.
Церковь из пошивочного цеха сделали жилым домом, который горел четыре раза и всякий раз избегал уничтожения. Жить в этом доме стало невозможно, жители уехали из него, а на месте церкви осталось печальное пожарище. В 2020 году соломбальский священник снова зарегистрировал приход, церковь пытаются привести в порядок добровольцы, но всё не так просто. Дело в том, что церковь числится аварийным жильем, в котором успели приватизировать несколько квартир и который стоит на программе расселения аварийного жилья. По закону это здание должны снести. Впрочем, по другому закону церковное имущество должно быть возвращено церкви, а в случае отказа прихожане намерены добиваться постановки церкви на учет как памятника истории и культуры.
Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Древняя церковь умирает, но не сдаётся!».