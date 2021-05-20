Волгоград, , 15:48 — REGNUM Виновным в получении взяток признан бывший начальник железнодорожной станции Петров Вал в Волгоградской области. На протяжении года он получал вознаграждения за «оперативность» при погрузке-разгрузке вагонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Железнодорожник условился с коммерсантом, что будет способствовать ускорению и бесперебойной подаче и уборке вагонов с грузом на подъездные пути станции, арендуемые организацией. С марта 2016 года по апрель 2017 года бывший начальник получил взяток на общую сумму 670 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,35 млн рублей. Ему также запрещено тр года занимать должности государственной службы.