Ереван, , 00:14 — REGNUM Власти Азербайджана с момента образования азербайджанского государства, впервые в истории созданного в 1918 г., систематически и планомерно уничтожали все созданные за многие тысячелетия памятники и культурное наследие армянского народа на подконтрольной территории. Цель этого варварства — обосновать противоправную оккупацию и аннексию Арцаха (Нагорного Карабаха) и Нахиджевана (Нахичевана). Уничтожение культурного наследия — не что иное, как цивилизационная катастрофа и военные преступления Азербайджана.

Руины армянского Шуши через десятилетия после геноцида 1920 г

В армянском Нахиджеване, оказавшемся под контролем Азербайджана в 1921 г., было уничтожено 27 тысяч памятников армянского культурного наследия VII—XIX веков — церквей, монастырей, часовен и хачкаров, представляющих общечеловеческую историческую и культурную ценность.

В результате турецко-азербайджанской агрессии в марте 1920 г. была сожжена историческая столица Арцаха — город Шуши и осуществлен геноцид армянского населения Шуши. После аннексии Азербайджаном Арцаха (Нагорного Карабаха) в 1921 г. азербайджанские власти принялись за плановое вытеснение армян и уничтожение армянских памятников. Историк Грачик Арутюнян свидетельствует, что были разрушены 167 церквей, 8 монастырей, 123 исторических армянских кладбища и 47 поселений. Разбиты 2500 хачкаров и более 10 000 надгробий. Бульдозерами стерты с лица земли 13 историко-археологических памятников.

Очевидны параллели между разрушением древних армянских памятников азербайджанскими властями и разрушением «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) статуй Будды в долине Бамиан, а также уничтожением «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) христианских, исламских и античных памятников в Ираке и Сирии.

Продуманно азербайджанскими властями уничтожались армянские памятники культуры в Северном Арцахе, который в результате расчленения исторического Арцаха (Нагорного Карабаха) не вошел в состав Нагорно-Карабахской Автономной Области, созданной в 1923 г. лишь на одной четвертой части исторической территории армянского Арцаха. Приведем только несколько примеров. В Кедабекском районе: в 1983 г. разрушен купол церкви Хунисаванк IХ в. и стела с орнаментом и надписями на армянском языке VI в., церковь в селе Калакенд IХ-ХI вв. превращена в отхожее место. В Дашкесанском районе: разрушены монастырь Таргманчац IV—V вв. в селе Хачакап, церковь села Киранц ХII в., церковь у села Бананц IХ-ХI вв. в 1987 г. срыта бульдозером, мост «Нерки Анди» ХII в. взорван, церковь и кладбище в селе Хачбулах ХVII-ХVIII вв. разрушены в 1970 году. В Шамхорском районе: монастырь Дасно Кармир ехци в селе Гюламбар VII в. разрушен в 1937 г., монастырь у села Барсум Х в. разрушен в 1982 году. В Ханларском районе: разрушены церковь Мрцунис у села Геташен ХVII в. и церковь и кладбище села Мурут ХIII в., сильно поврежден монастырь Егнасар у села Геташен ХVII в. В Гандзаке (Гянджа) из 5 армянских церквей были полностью снесены две, одна переделана в клуб, две — в музей и филармонию. В оккупированном азербайджанской армией Шаумянском районе Республики Арцах разрушены церковь Мандур и кладбище у села Хархапут ХIII в., церковь у села Русские Борисы ХII-ХIII вв., церковь в селе Вериншен ХVII в.

Во время очередной террористической агрессии осенью 2020 г. Тройственного союза Турция-Азербайджан-«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против Республики Арцах азербайджанское руководство совершило преступления против мира и человечности, такие как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, бомбежки, ракетные обстрелы и истребление гражданского населения, умышленное разрушение городов и деревень, применение запрещенных видов оружия, пытки и убийства армянских военнопленных, незаконное удержание в плену военнопленных и гражданских лиц, уничтожение культурного наследия, незаконная оккупация, международный терроризм.

Продолжая столетнюю стратегию уничтожения армянского цивилизационного наследия, Азербайджан 8 октября 2020 г. целенаправленно дважды нанес высокоточным оружием ракетный удар по Собору Казанчецоц (Собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуши. Сразу же после оккупации города начались надругательства над христианскими памятниками, видео которых в сеть выкладывали сами азербайджанские военные. Были снесены купола церкви Канач Жам (Святого Иоанна Крестителя), с Собора Казанчецоц исчезли статуи ангелов, а на стенах появились оскверняющие надписи на азербайджанском языке, в апреле 2021 г. с храма сняли купола с крестами.

В отличие от Баку, после отражения агрессии Азербайджана в 1991—1994 гг. власти Республики Арцах не только не уничтожали памятники исламской культуры, но напротив, отреставрировали персидскую мечеть Шуши.

В результате террористической агрессии Азербайджана и Турции под угрозой уничтожения оказались около 2 тысяч армянских памятников, расположенных на оккупированных землях Республики Арцах, в том числе 13 монастырей, 122 церкви, раскопки античного Тигранакерта (открытие которого сравнивают с обнаружением древней Трои), 52 крепости, 523 хачкара, 12 музеев с фондами в 20 тысяч экспонатов.

Азербайджан запрещает доступ экспертов ЮНЕСКО к находящимся под угрозой объектам армянского культурного наследия, чтобы скрыть военные преступления и изменить историческую и архитектурную целостность памятников.

Под угрозой уничтожения находятся многочисленные армянские памятники Кашатагского (Лачинского) и Карвачарского (Кельбаджарского) районов Республики Арцах: руины древних армянских поселений, множество армянских монастырей (Дадиванк — IV в., Варазгомаванк — VII в., Цицернаванк — IV—VI в., Сурб Аствацацин — XII в., Гетамичиванк — XIV в.), крепостей (Аканаберд, Левонаберд, Авакахагац, Бердакар, Хожаберд), хачкары, армянские кладбища.

Азербайджанские оккупационные власти целенаправленно и систематически уничтожают памятники Великой Отечественной войны, проводя на оккупированных территориях Арцаха политику неонацизма.

В городе Шуши был повторно взорван памятник дважды Герою Советского Союза летчику-штурмовику Нельсону Степаняну, легендарному защитнику Ленинграда. Памятники Нельсону Степаняну стоят в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ульяновске.

Уничтожен памятник Ивану Тевосяну, министру чёрной металлургии СССР, заместителю председателя Совета министров, организатору эвакуации военных заводов за Урал, обеспечившему поставку стали для всей оборонной промышленности Союза в годы войны, а после войны — одному из организаторов атомного проекта СССР.

В селе Мец Тагер уничтожен памятник маршалу авиации СССР Сергею Худякову (Арменак Ханферянц). Порушен памятник одному из основателей ПВО генерал-полковнику Сергею Сардарову в селе Азох. Уничтожается память об адмирале Иване Исакове в родном Гадрутском районе. Осквернены мемориалы героям Великой Отечественно войны в оккупированных селах Аветараноц и Карин Так.

Ранее в знаменитом селе Чардахлу, находящемся в Шамхорском районе Северного Арцаха, родине советских маршалов Ивана Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна, из которого азербайджанские власти в 1988 г. депортировали все коренное армянское население, был взорван памятник маршалу Баграмяну, а музей двух маршалов превращен в чайхану, были перевернуты могильные плиты, уничтожены кресты.

Аналогичные действия в странах Прибалтики, на Украине, в Чехии и Польше были осуждены многими в России, Следственный комитет РФ неоднократно возбуждал уголовные дела (в том числе по факту демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге), но власти Азербайджана до сих пор не призваны к ответу. Преступные действия азербайджанских оккупационных властей по уничтожению памятников Великой Отечественной войны на оккупированных землях Республики Арцах подпадают и под Уголовный кодекс РФ (ст. 354.1 УК РФ «Публичное осквернение символов воинской славы России» и ст. 243.4), устанавливающий ответственность за уничтожение памятников, расположенных как на территории РФ, так и за ее пределами.

В оккупированных районах Арцаха и в Азербайджане по указанию бакинских властей систематически уничтожаются русско-армянские кладбища, а надгробия используют для строительства дорог, в том числе в оккупированный Шуши. Спутниковые снимки показывают уничтожение кладбищ. Ранее, в сентябре 2007 г., под предлогом строительства новой дороги в Баку, снесли могилы на кладбище «Монтино», где преимущественно захоронены русские, армяне и евреи. По интернету распространились фотографии уничтожения бульдозерами надгробных плит армян, русских, евреев. Потом появились и фотографии дороги к поселку Расулзаде, выложенной из могильных плит русско-армянского кладбища «Монтино». В 2014 г. русское кладбище в поселке Бина было превращено в мусорную свалку.

Так же, как и варварское уничтожение «Исламским Государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) цивилизационного наследия человечества на Ближнем Востоке, должны быть осуждены полностью аналогичные преступные деяния властей Азербайджана по осквернению и уничтожению армянского цивилизационного наследия человечества.

Хорошо задокументирована многолетняя тесная связь азербайджанских властей с международными террористическими группами, которые осуществляли террористическую интервенцию против Республики Арцах, России, США и Европы.

Следует констатировать, что мир столкнулся с новой институциональной стадией организации терроризма в ходе агрессии Азербайджана и Турции против Республики Арцах. Если раньше субъектами терроризма выступали организации и анклавы, то теперь целые государства — Турция и Азербайджан, их государственные институты находятся под властью террористических администраций. После разгрома гитлеровского нацизма мир вновь столкнулся с подобным уровнем организации глобального зла.

Правовой ответ по нейтрализации террористов очевиден и обязателен — международно-правовое окончательное признание независимости Республики Арцах. Во многих странах мира приняты официальные документы, в которых четко и недвусмысленно осуждают агрессию Азербайджана и Турции против Республики Арцах (НКР), призывают к незамедлительному безусловному признанию Республики Арцах, указывают на необходимость возврата к территориальному статус-кво на 26 сентября 2020 г. и соблюдению бессрочного Соглашения о полном прекращение огня и военных действий от 12 мая 1994 г., к выводу азербайджанский войск и турецких наемников-террористов из Арцаха, требуют расследовать военные преступления Азербайджана для суда и наказания виновных. Свободный и независимый Арцах — это консолидирующая идея для всех нормальных людей.

Следует констатировать, что заговор Азербайджана и Турции для совершения преступлений против мира, заговор с целью совершения геноцида, их террористическая агрессия против Республики Арцах создали страшный и опасный для всего мира прецедент того, что путем терроризма, агрессии, геноцида, военных преступлений, растаптывания международных договоров — Соглашений 1994, 1995 гг., отрицания Устава ООН и международного права можно добиться своих преступных террористических целей и не быть незамедлительно осужденным и привлеченным к ответственности за содеянные преступления.

В очередной раз Турция и находящийся под ее управлением Азербайджан поставили задачу смены демографического облика региона и этнических чисток коренного армянского населения.

По международному праву территориальные захваты Азербайджана в результате применения силы и терроризма, нарушения Устава ООН являются незаконными. Должна быть восстановлена в полном объеме территориальная целостность Республики Арцах. Иначе можно окончательно забыть о международном праве, а в мире восторжествует хаос и беззаконие.

Должно подчеркнуть, что Азербайджан продолжает политику Турции по уничтожению армянского цивилизационного наследия. Геноцид против армян в Турции и Западной Армении в 1915—23 гг., оккупация Турцией и Азербайджаном 9/10 территории Армении в начале XX века, в том числе и Арцаха (Нагорного Карабаха) стали величайшей цивилизационной и геополитической катастрофой XX века, повлекшей за собой все дальнейшие войны и геноциды. В XXI веке в ходе агрессии и геноцида Тройственного союза Турция-Азербайджан-«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и расчленения Арцаха катастрофическая история повторяется.

Закономерно возникает вопрос, понимает ли международное сообщество, что оно безответственно натворило своим противоправным затягиванием признания Республики Арцах и политикой умиротворения турецко-азербайджанских террористов, какой грех оно совершило, сколько людей погибло, какие страшные последствия это будет иметь для человечества?