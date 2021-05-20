Самара, , 15:45 — REGNUM Шесть человек погибли на водоемах весной 2021 года в Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Аномально жаркая погода зачастую склоняет жителей к купанию на водных объектах. В результате они подвергаются опасности.

«Обращаем ваше внимание, что еще не прогретая вода может привести к судороге и остановке сердца, поэтому заходить в воду сейчас крайне опасно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что с наступлением весны в Самарской области на воде погибло шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.

Сотрудники спасательного ведомства призывают граждан соблюдать правила безопасности при выезде на отдых к водоему. Они напоминают, что купание и алкоголь являются несовместимыми вещами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области мужчина ценой собственной жизни спас из воды ребенка.