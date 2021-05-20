Вашингтон, , 15:48 — REGNUM На этой неделе президент США Джо Байден вручит ветерану корейской войны высшую военную медаль. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, Медаль Почёта будет вручена полковнику в отставке Ральфу Пакетту (Ralph Puckett), возглавлявшего 8-ю роту рейнджеров Армии США, 21 мая.

Известно, что на церемонии вручения будет присутствовать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Отметим, что в Корейской войне принимали участие более 1,7 млн американских солдат. Около 37 тыс. солдат пали в бою, тысячи числятся пропавшими без вести.

Медаль Почёта — высшая военная награда США. Награждение медалью производится за «выдающиеся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни и превышающие долг службы».