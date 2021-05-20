Бишкек, , 15:43 — REGNUM Спецслужбы Киргизии установили факты мошеннических действий с использованием должностного положения статс-секретарем госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Жылдыз Нурматовой. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 20 мая.

По версии следствия, в октябре 2020 года чиновница получила $22,7 тысяч за обещание создать условия для участия одной из фирм в конкурсе по закупке госфиннадзором товаров и услуг и помощь в трудоустройстве на государственную службу.

При этом для придания видимости законности статс-секретарь составила договор, в котором указала эти деньги как «заемные средства».

Также в ходе обысков в служебном кабинете и по месту жительства чиновницы сотрудники комитета нацбезопасности обнаружили печати нескольких государственных органов и коммерческих структур, которые возможно использовались ею для подделки документов, а также договоров на поставку товаров и услуг.

Против Жылдыз Нурматовой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев, а также крупный штраф.