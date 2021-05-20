Будапешт, 20 мая, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Страны Вышеградской группы (В4) — Венгрия, Чехия, Словакия, Польша — должны выступать сообща и более решительно, в противном случае будут восприниматься отлично от остальных государств ЕС, заявил премьер-министр ВенгрииВиктор Орбан венгерскому порталу Origo. Об этом сообщает ИА REX.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«То, что странам Вышеградской четверки не удалось в рамках ЕС достичь соответствующей реализации своих интересов, является фактом. Фактом является и то, что мы, жители Центральной Европы, очевидно, воспринимаемся иначе. Я настаиваю, что, если мы не будем выступать сообща и более решительно, эта ситуация не изменится», — сказал он.

Виктор Орбан сослался на свое заявление словацкому порталу Postoj, о том, что до сих пор ЕС вертелся на немецко-французской оси, а сейчас мы должны идти к тому, чтобы к 2030 году появился третий полюс: Центральная Европа или В4. По его словам, это можно себе представить только под польским предводительством. Премьер Венгрии подчеркнул, что результатом действующей системы внутреннего рынка является то, что, согласно данным от 2016 года, европейский рынок дает дополнительные 1074 евро ежегодно французскому гражданину, 1046 евро — немецкому, 537 евро — словацкому, а венгерскому — только 408 евро.

Кроме этого, отмечает он, если сравнить финансовые средства, поступающие в страны В4 через европейские трансферы, с «выходящими от нас доходами от прибыли и дивидендов», то «видно, насколько большие потери мы несем. В случае с Венгрией эта разница составляет 80%, а в Словакии — более 90%».

По мнению Орбана, «непропорциональное участие В4 в европейских программах, управляемых из центра, не только достойно сожаления, но и унизительно».

Он добавил, что страны, которые вступили в ЕС в 2004 году, получили 5,1% европейской поддержки, хоть их население составляет более 20% жителей ЕС. «А наши предложения исправить это географическое неравенство были отвергнуты», — сказал он.