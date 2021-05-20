Москва, , 15:41 — REGNUM Возвращение пошлины на ввоз электромобилей — неудачное решение, которое может привести к существенному замедлению развития данного сегмента автомобильного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Возможно, решение о непродлении льгот на ввоз электромобилей власти стран СНГ могли посчитать неактуальным в нынешний экономический момент, с учётом распространённости этих машин.

Не исключено, что слабый спрос на электромобили, несмотря на действовавшие льготы, также мог повлиять на такое решение.

Однако сохранить льготы сейчас, напротив, имело бы смысл, так как именно в последнее время предпринимаются шаги по развитию сегмента электромобилей.

В частности, растёт интерес покупателей к такой продукции, создаётся зарядная инфраструктура, на рынок выходит больше производителей.

Решение об отмене пошлин приведёт к существенному замедлению рынка электрического транспорта. Какие-то отдельные компании могут пойти на то, чтобы снизить отпускные цены на свою продукцию, но только в случае, если им будет интересен рынок СНГ.

Остальные компании этого делать не станут, и с учётом вводимой пошлины и стоимости доставки электромобилей, покупателям они будут обходиться дороже, чем в других странах.

Понятно, что это скажется на спросе на электромобили в странах СНГ и не позволит серьёзно сократить объёмы выбросов от транспорта.

И совершенно точно, что вводимые пошлины не подвигнут иностранных производителей создавать здесь производство электромобилей, их деталей и узлов.

Если всё же вопрос о пошлине на электрокары ещё обсуждается, то было бы целесообразно вернуть её, что может помочь в развитии данного сектора», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России автодилеров собираются обязать платить за ввоз в страну электромобилей. С 2022 года на территории ЕАЭС начнет действовать импортная пошлина в 15%.

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