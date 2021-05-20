Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону участниками прививочной кампании от коронавируса стали 20% водителей общественного транспорта, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 20 мая.

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«Вакцинацию от COVID-19 вакциной «Спутник V» прошли 344 сотрудника (в том числе 288 человек — оба этапа), что составляет 20% от общего числа работающих с учётом противопоказаний», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области участниками прививочной кампании стали 393 311 человек. Обе дозы антиковидной вакцины получили 293 299 человек.

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