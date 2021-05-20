Москва, , 15:46 — REGNUM Вторую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» российские Воздушно-космические силы получат до конца 2021 года. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Первую партию из двух серийных машин передали оборонному ведомству в конце 2020 года, ранее Минобороны заключило соответствующий контракт. Работы по вертолёту идут по графику.

«В текущем году поставки будут продолжены, в войска будет передано еще несколько Ми-28НМ, от четырех до шести машин», — сказал собеседник РИА Новости.

Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию всесуточного ударного вертолета «Ночной охотник». От базовой версии новая машина отличается шаровидная антенна РЛС кругового обзора над несущим винтом. Вертолёт вооружён в том числе новейшей ракетой «изделие 305» с дальностью полёта 25 км.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о большом интересе к Ми-28НМ со стороны государств Ближнего Востока, Африки и Азии, а также новых зарубежных партнёров.

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