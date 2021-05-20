Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Европейское подразделение Ford представило видеотизер нового пикапа Ranger Raptor Special Edition. Видео размещено на Youtube-канале Team Fordzilla.

Тизерное видео для Ford подготовил разработчик компьютерных игр — компания Fordzilla. Видео вышло под названием «Хороший, плохой и плохой-RSE». Видео жанре «вестерн» было снято на съемочной площадке Spaghetti Western.

Стоит отметить, что представлен новый Ranger Raptor в версии Special Edition будет 25 мая. Модель выделяется обновленным экстерьером и интерьером.

При этом моторная линейка осталась прежней. Она состоит из двухлитрового дизельного мотора EcoBlue Ranger Raptor мощностью 210 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента.

Если судить по тизерному видео, то новинка будет выполнена в стиле Ranger Raptor X. Эта модель была недавно представлена в Австралии. Модель выделяется черными полосами с оранжевыми вкраплениями.

Ранее были обнародованы первые фотографии пикапа Ford Ranger Wildtrak 2023 модельного года в версии Super Cab.

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