Киев, , 15:39 — REGNUM В партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» считают, что президент Владимир Зеленский, вопреки его заявлению на пресс-конференции, не стал приговором своему предшественнику.

Об этом пресс-служба «ЕС» сообщила 20 мая, по итогам общения Зеленского с журналистами.

У Порошенко считают, что лично Зеленский, а именно его дилетантизм и некомпетентность стали приговором Украине, в частности, для 50 тысяч украинцев, умерших от COVID-19.

«Порошенко уже два года не президент. Для Зеленского пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров», — призвали в «Европейской солидарности».

В партии резюмировали, что такого рода высказываниями Зеленский старается снять с себя ответственность за провал вакцинации и тяжелую ситуацию с коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции Зеленский пояснил журналистам, почему он уже стал «приговором» для своего предшественника Петра Порошенко.