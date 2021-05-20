Вашингтон, 20 мая 2021, 15:39 — REGNUM Соединенные Штаты приветствуют председательство России в Арктическом совете. Об этом 20 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как сообщало ИА REGNUM, заседание Арктического совета проходит в Рейкьявике. Россия является на данный момент председателем организации. В этом году Арктическому совету исполнилось 25 лет.
Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
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