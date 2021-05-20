В Ярославле жительница пыталась через суд продлить советский паспорт
Ярославль, 20 мая, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Ярославле жительница пыталась продлить действие советского паспорта через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
Истица обратилась в Кировский районный суд Ярославля с иском к Управлению по вопросам миграции УМВД по Ярославской области, в котором потребовала возложить на ведомство обязанность вклеить в её паспорт гражданина СССР фотографию по достижению 45 лет.
Сама женщина считает отказ незаконным и нарушающим её конституционные права, так как паспорт СССР является документом, удостоверяющим личность.
Судя по всему, женщина входит в неформальное объединение так называемых «граждан СССР». Ответчик требования женщины не признал. На суде представитель УМВД заявил, что женщина в ведомство не обращалась.
Как отметил суд в своём решении, замена советских паспортов на российские закончилась ещё в 2004 году. Поэтому суд отказал женщине в удовлетворении её требований.