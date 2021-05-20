Ярославль, 20 мая, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Ярославле жительница пыталась продлить действие советского паспорта через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Кировский районный суд в Ярославле

Истица обратилась в Кировский районный суд Ярославля с иском к Управлению по вопросам миграции УМВД по Ярославской области, в котором потребовала возложить на ведомство обязанность вклеить в её паспорт гражданина СССР фотографию по достижению 45 лет.

«В обоснование заявленных требований указаны следующие обстоятельства. Румянцева С.В. обратилась в УВМ УМВД России по Ярославской области с просьбой вклеить фотографию в её паспорт гражданина СССР, поскольку в нем не вклеена фотография по достижении истицей 45 летнего возраста. Письмами административного ответчика женщине отказано в указанной просьбе, предложено обменять паспорт на паспорт гражданина Российской Федерации», — пояснили в суде.

Сама женщина считает отказ незаконным и нарушающим её конституционные права, так как паспорт СССР является документом, удостоверяющим личность.

«Постановление Правительства от 08.07.1997 вводит поэтапную замену паспортов, но не отменяет паспорт гражданина СССР, а закона об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации не имеется», — обосновала свою позицию истица.

Судя по всему, женщина входит в неформальное объединение так называемых «граждан СССР». Ответчик требования женщины не признал. На суде представитель УМВД заявил, что женщина в ведомство не обращалась.

«Представитель административного ответчика пояснила, что действующим законодательством не предусмотрено вклеивание фотографии в паспорт гражданина СССР, полагала, что паспорт женщины недействителен, и подлежит замене на паспорт гражданина РФ», — отметил суд.

Как отметил суд в своём решении, замена советских паспортов на российские закончилась ещё в 2004 году. Поэтому суд отказал женщине в удовлетворении её требований.