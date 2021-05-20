Москва, , 15:38 — REGNUM В Азербайджане высоко ценят взаимоотношения с РФ, заявил 20 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов в Москве.

«В Азербайджане очень высоко ценят отношения с Российской Федерации», — сказал Асадов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что сотрудничество между странами развивается, в том числе по линиям правительств.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить вас с официальным визитом в Азербайджан», — обратился Асадов к Мишустину.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности налаживать взаимодействие с Азербайджаном в производстве вакцин от коронавирусной инфекции.

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