Куала-Лумпур, , 15:38 — REGNUM В Малайзии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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За сутки в Малайзии выявили 6806 носителей коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Малайзии, наибольший рост случаев заражения коронавирусом произошел в Селангоре (2277 случаев), за которыми следуют Куала-Лумпур и Джохор с 655 и 615 случаями.

В Малайзии зарегистрировали в общей сложности 492 302 случая заражения SARS-CoV-2. Малайзия также занимает третье место в Юго-Восточной Азии после Индонезии и Филиппин по числу носителей коронавируса.

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