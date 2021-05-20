Нур-Султан, , 15:36 — REGNUM Вторая казахстанская вакцина против коронавируса прошла доклинические испытания. Об этом 20 мая заявил заместитель генерального директора по науке и коммерциализации научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов.

По его словам, в ближайшее время институт ожидает получения разрешения министерства здравоохранения Казахстана на первую фазу клинических исследований второй вакцины.

Абдураимов отметил, что НИИ имеет богатый опыт работы с опасными вирусами. В частности, ученые института разработали и внедрили вакцины против пандемических гриппов Н5 и Н1. НИИ также имеет опыт в разработке инактивированных вакцин.

Отметим, по состоянию на 20 мая первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1,9 млн человек, второй компонент — 831 тыс.