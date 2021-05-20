20 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 17:13 — REGNUM Заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в котором она предложила провести амнистию по снятию судимости с граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, потому что многие люди часто сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость висит на них, как вериги, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

"Безнаказанность за нетяжкие преступления приводит всё к более тяжким. И так, шаг за шагом, на самое дно. Все с чего-то начинают», — отметил Геннадий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая инициатива не приведёт ни к чему хорошему, ведь зачастую преступники начинают свою криминальную деятельность с не самых тяжёлых нарушений законодательства, но по итогу с головой попадают в криминальный омут.

«Пусть к ней на работу устраиваются те, «кто не представляет большой опасности для общества». Вот тогда-то мы и посмотрим, как она «запоёт», — предлагает Станислав С.

Татьяна Москалькова Duma.gov.ru

Некоторые комментаторы уверены, что достаточно наладить работу правоохранительной и судебной систем, чтобы человек, который вышел из тюрьмы, не нёс тяготы своих ошибок, за которые он уже понёс соответствующее наказание.

«За любое преступление человек должен нести наказание, но после отбытия наказания не должно быть на нём никакого клейма. Для бывших преступлений есть архив, и в этот архив должны влезать только правоохранительные органы, но не каждая собака», — считает Николай П.

Часть людей считает, что предложенные меры никак не помогут людям в сложившихся условиях избежать ограничений после выхода из тюрьмы. Люди указали на то, что амнистия не является универсальной палочкой-выручалочкой в подобных вопросах.

«Даже урки говорят, что это бесполезно. Амнистия, не амнистия — всё равно. Это пятно в трудовую пожизненно, не говоря уже о том, чтобы участвовать в каких-то образовательных процессах с детьми. Абсолютно бесполезная тема. К тому же говорят, что подобные очередные «закидоны» от законодателей только портят нам молодёжь», — поделился информацией Viktor Y.

Отдельные пользователи отметили, что знают истории, когда бывшие заключённые не были ограничены в правах после выхода из тюрьмы и смогли построить успешную и счастливую жизнь в нашей стране.

«У меня есть родственник. Он сидел по молодости за хулиганство. Когда вышел, устроился работать на завод, женился, родил детей. Сейчас отлично живёт. Никто его нигде не гнобил», — написала Кристина В.

Заключенные Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и такие комментаторы, которые пришли к выводу, что сейчас не то время, когда стоит озаботиться правами заключённых, потому что в стране достаточно людей и простых свободных граждан страны.

«Такое ощущение, что больше защищают злодеев, чем обычных людей. Давайте преступников теперь ещё и награждать. А то им же там грустно в тюрьме», — заметила Нина Г.

Напомним, 20 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила на координационном совете уполномоченных по правам человека провести амнистию по снятию судимости с граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, потому что многие люди часто сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость висит на них, как вериги.