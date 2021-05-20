Берлин, , 15:38 — REGNUM Решение администрации США не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является шагом навстречу Германии. Об этом 20 мая заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью, которое транслировал телеканал WDR.

«Президент (США Джо) Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг «Северного потока — 2», на который у нас разные взгляды», — сказала она.

При этом Меркель добавила, что Германия и США будут и дальше вести контакты, которые касаются их точек соприкосновения по отношению к России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США действительно отменят санкции против проекта «Северный поток-2», это будет личный проигрыш президента Джо Байдена.