Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону определили график работы лифтов, которые установили в преддверии чемпионата России по футболу 2018 года на Ворошиловском мосту.

Лифты на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону © ИА REGNUM

«Лифты будут работать в выходные и праздничные дни, а также в дни проведения спортивных и культурных мероприятий с 10:00 до 23:00», — цитирует «Блокнот Ростов» представителя городской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Объявление у лифтов на Ворошиловском мосту © ИА REGNUM

ИА REGNUM сообщало, что долгое время подъёмники не работали. Как заявляли власти, лифты вышли из строя. Ремонт оказался дорогостоящим. При этом эксплуатировать их нельзя во время мороза и сильной жары.