Ростов-на-Дону, 20 мая, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону определили график работы лифтов, которые установили в преддверии чемпионата России по футболу 2018 года на Ворошиловском мосту.

ИА REGNUM Лифты на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону

«Лифты будут работать в выходные и праздничные дни, а также в дни проведения спортивных и культурных мероприятий с 10:00 до 23:00», — цитирует «Блокнот Ростов» представителя городской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

ИА REGNUM Объявление у лифтов на Ворошиловском мосту

ИА REGNUM сообщало, что долгое время подъёмники не работали. Как заявляли власти, лифты вышли из строя. Ремонт оказался дорогостоящим. При этом эксплуатировать их нельзя во время мороза и сильной жары.