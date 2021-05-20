20 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили ответ главы МИД РФ на вопрос о возможности встречи лидеров США и России.

Артур Савин, , 16:09 — REGNUM Шутливый ответ главы российского МИД Сергея Лаврова «Мы же не таможня, чтобы давать добро» на вопрос о возможном саммите лидеров двух стран — России и США вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

"Если Байден хочет что-то обсудить, пусть сам приезжает в Россию. США являются инициаторами встречи, значит, это в их интересах», — отметила Алина М.

Многие пользователи оказались убеждены, что Байден никогда не примет решения встретиться с российским лидером под камеры. Люди считают, что политик здраво оценивает свои низкие ораторские качества и боится проиграть российскому главе в вербальной битве.

«Байден посылает гонцов, но сам с президентом России встретиться один на один не решится. Понимает, что Путин его по полу размажет», — считает Татьяна Т.

Джо Байден и Владимир Путин. 2011 White House

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что встреча лидеров двух стран не сможет привести ни к какому позитивному результату. Заявление представителей США говорят о том, что Вашингтон не готов снять ультимативный тон в общении с Москвой.

«Стоит ли вообще проводить заведомо безрезультативные переговоры с Байденом? Риторика Блинкена показала бесперспективность подобного формата общения», — указал Николай П.

Часть людей указала на то, что американцы уже не раз подтверждали, что они не держат слово. После такого саммита они могут начать вести себя совершенно иначе, нежели обещали ранее.

«А я уже услышала угрозу в адрес России о том, что, мол, США всегда срочно будут принимать меры против малейшей агрессии России против их партнёров и союзников по НАТО. А партнёров у них пруд пруди по всему миру, в том числе и среди террористов, и ставленников в постсоветских странах и т. д. и т. п.» — отметила Галочка П.

Отдельные пользователи предположили, что Байден хотел бы встретиться с Путиным, но сделать бы он желал это без камер. Поэтому Белый дом с таким трудом прорабатывает данный вопрос.

Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата Kremlin.ru

«Вот ведь хитрый Байден. Вместо обычного диалога, бидон хочет пообсуждать темы, которые публично не обсуждаются. А потом, выйдя к микрофонам, выйдет вещать, какие у него яйца железные, и не по одному вопросу не смогли договориться! Хотите обсуждать, базара нет, но сделайте это публично, чтобы отвертеться не было возможности», — пишет Константин М.

Нашлись и те, которые отметили, что российская внешняя политика претерпела серьёзные метаморфозы, вобрав в себя отсутствовавший ранее юмор и стёб.

«По части стёба на международной арене господину Лаврову и его сотоварищам нынче нет равных. Это новый дипломатические подход и несомненный успех российской внешней политики», — поделился своей точкой зрения Валерий С.

Напомним, 20 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме отреагировал на вопрос о возможном саммите лидеров двух стран, заявив, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».