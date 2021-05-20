Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM В Екатеринбурге не заметили роста числа тепловых ударов у горожан в период аномальной жары. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

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Специалист сослался на информацию городской службы скорой помощи. Согласно её данным, всего за период с 10 по 17 мая 2021 года было зафиксировано пять вызовов с диагнозами «тепловой и солнечный удар».

«Два человека госпитализированы в приемные отделения из общественных мест, трое отказались от госпитализации», — цитирует Шестакова «Новый день». Тяжёлых случаев не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге зафиксировали температурные рекорды 13, 14 и 16 мая 2021 года.

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