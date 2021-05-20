Рязань, , 15:55 — REGNUM Форум по поддержке института самозанятости и развитию семейного бизнеса #Proбизнес2021 проходит 20 мая в Рязани. Его проводят в рамках Дней малого и среднего бизнеса Рязанской области при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, правительства региона и Центра «Мой бизнес», сообщает пресс-служба областного правительства.

Областной центр принимает первый Всероссийский семейный совет, организованный Торгово-промышленной палатой в рамках реализации проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП России». Вопросы развития семейного бизнеса в Рязанской области и стране в целом губернатор региона Николай Любимов обсудил с вице-президентом торгово-промышленной палаты РФ Еленой Дыбовой.

«Ещё несколько лет назад идея развития семейного бизнеса казалась фантастической. Сейчас, благодаря всем принятым последовательным шагам, поддержке государства, Президента РФ, семейное предпринимательство — это состоявшийся факт. Очень важно дать людям возможность зарабатывать самим, на своих детей, заниматься любимым делом, быть успешными во всех смыслах», — сказала Елена Дыбова.

Николай Любимов отметил, что в регионе множество семейных династий, которые добились серьёзных результатов и продолжают развитие своего бизнеса, несмотря на сложный период пандемии. Продукция, которую производят семейные предприятия, завоевала признание и в других субъектах РФ.

В рамках форума проходит награждение победителей в номинациях «Лучший самозанятый», «Лучший семейный бизнес», «Лучший предприниматель». Мероприятия завершатся 23 мая.