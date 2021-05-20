Стокгольм, , 15:39 — REGNUM Администрация лена Сконе, расположенного на юге Швеции, в настоящее время оценивает эпидемиологическую ситуацию в регионе как «осторожно позитивную». В последнем пресс-релизе отмечается, что в регионе ежедневно регистрируется чуть более 450 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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В настоящее время средний показатель зараженных коронавирусом за семидневный период составляет 461 человек.

Данное значение свидетельствует о высоком уровне заражения, но, несмотря на это, главный инфекционист Сконе Ева Меландер оценивает ситуацию позитивно. С 8 мая число случаев заражения коронавирусом снижается во всех возрастных группах и во всем Сконе в целом.

«Британский вариант коронавируса являются абсолютно доминирующим. У нас есть единичные случаи нескольких других вариантов вируса. На днях мы получили информацию о первом случае заражения индийским вариантом вируса», — отметила Меландер.

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