Киев, , 15:30 — REGNUM Симпатии большинства украинцев сейчас на стороне лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутата Рады Виктора Медведчука, потому что люди видят, что он является противником войны в Донбассе, а также непопулярного политического курса власти во главе с Зеленским, заявил 20 мая политический эксперт Вячеслав Азаров.

«Медведчук сам пришел в офис генпрокурора за получением подозрений, получил и вышел. Госизмена, попытка присвоения национальных ресурсов, нарушение правил войны», — напомнил эксперт обвинения в адрес оппозиционного политика.

Вместе с тем Азаров уверен, что, несмотря на тяжелые обвинения, судебный процесс только добавит популярности лидеру ОПЗЖ.

«Не представляю, какими могут быть более тяжкие обвинения со стороны государства. Но при власти комедиантов даже они превращаются в фарс и пиар для обвиняемого. Медведчук выступает против войны в Донбассе, а также против непопулярной политики Зеленского, поэтому симпатии людей на стороне оппозиционного политика. Первое — потому что полностью девальвировано само понятие государства, его авторитета и надежности, а война предельно непопулярна. И второе — потому что преследуемый оппонент крайне непопулярной политики автоматически вызывает симпатии», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на пресс-конференции президент зеленский объявил, что на Украине завершается «эпоха» депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.