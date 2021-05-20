Абакан, , 15:30 — REGNUM О своих доходах за 2020 год отчитался глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в республиканском правительстве, за прошлый год глава региона заработал 3 млн 542 тыс. рублей. Уточняется, что в эту сумму входит полученный по месту работы доход, а также средства от продажи имущества (доли в квартире).

Коновалову принадлежат квартира площадью 63,6 кв. м, гараж площадью 23,2 кв. м и земельный участок под ним, два садово-огородных участка (619 кв. м и 593 кв. м), легковой автомобиль Mazda Familia 2001 года выпуска.

Супруга губернатора заработала за 2020 год «чуть более» 947 тысяч рублей. Это доход, полученный по месту работы, а также соцвыплаты на детей и средства от продажи доли в квартире. Ей принадлежит автомобиль Toyota Wish 2009 года выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2,78 млн рублей, его супруга — 321,46 тыс. рублей.

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