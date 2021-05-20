Стокгольм, , 15:37 — REGNUM Лидер «Центристов» Анни Лёф будет вынуждена нарушить еще одно обещание, данное избирателям. Теперь «Центристы» должны выбрать: либо они отбросят свое отвращение к «Левым», либо они воздержаться от того, чтобы стать частью правительства Швеции. Об этом в своей статье написала журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин.

«Перед последними выборами Центристы во главе с Анни Лёф заявили, что после выборов они хотят стать частью правого правительства, возглавляемого Ульфом Кристерсоном.

Преувеличивая, Анни Лёф даже зашла так далеко, что пообещала, что она скорее съест свой правый ботинок, чем станет частью правительства, возглавляемого Стефаном Лёвеном. «Центристы» также пообещали не давать никакого шанса Шведским демократам обрести еще большее влияние. Партия должна быть максимально изолирована.

Но в ходе долгих и сложных переговоров после выборов 2018 года выяснилось, что выполнить оба обещания избирателям, невозможно. «Центристы» были вынуждены выбирать между поддержкой Кристерсона в качестве главы правительства или ограничением власти Шведских демократов.

Они выбрали второе. Лёвен стал премьер-министром, но Лёф свой правый ботинок так и съела. Вместо этого она и «Центристы» заключили Январское соглашение с Социал-демократами, Зелеными и Либералами. Это то, на чем сейчас зиждется государственная власть Стефана Лёвена. Теперь история повторяется снова. Прошлой зимой Анни Лёф объявила, что одна из целей «Центристы» — снова стать правящей партией после выборов в сентябре следующего года. По ее словам, в этом контексте уже нет так важно, возглавляют ли правительство Умеренные или Социал-демократы.

Но на практике сейчас для «Центристов» актуально только правительство во главе с Социал-демократами. Благожелательное отношение Умеренных, Христианских демократов и Либералов к Шведским демократам не разделяется «Центристами», что делает невозможным развитие сотрудничества между партиями», — написала Меллин.

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