Москва, , 15:29 — REGNUM Создать лагеря для осужденных на объектах, где не хватает рабочих, — новость не совсем однозначная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«С одной стороны, государству отчаянно не хватает рабочих рук по некоторым направлениям (да-да! Именно так! При достаточно высоком уровне безработицы по некоторым специальностям наблюдается хронический недостаток трудящихся).

Более того, у очень многих осужденных наказание предусматривает или фактическое заключение, или принудительные работы. То есть юридически тут все чисто.

Казалось бы, почему бы не отправить их трудится на восстановление того же БАМа (подобные предложения уже звучали)? Условия труда там тяжелые, сами люди туда ехать работать не хотят. А заключенному деваться некуда.

С другой стороны, что бы не говорили представители ФСИН о том, что это не будет «новым ГУЛАГом», у людей еще слишком свежи в памяти лагеря, через которые прошла немалая доля граждан РФ.

Причем зачастую осужденных невинно. И Беломорканал, и железные дороги в районах Крайнего Севера, и лесоповал или рудники в тяжелейших условиях.

Называть новую систему можно как угодно, но люди все равно проведут аналогию с ГУЛАГом. Этот пикантный момент требует какого-то разумного разрешения.

Иначе мы оказываемся в положении не совсем хорошей дилеммы. С одной стороны, законодательство не запрещает использовать труд заключенных, а по многим направлениям в стране зафиксирована острая нехватка рабочих рук.

С другой стороны, именно использование «трудовых лагерей» неизбежно напомнит людям не самые светлые стороны истории нашего государства и наверняка породит многочисленные пересуды», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватку рабочей силы на крупных объектах можно устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов, считает директор ФСИН Александр Калашников.

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