Москва, 20 мая, 2021, 15:29 — ИА Регнум. 28 мая, во время ожидаемого визита министра иностранных дел Словении господина Анжея Логара в Россию, в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве откроется уникальная экспозиция из Республики Словения.

«Пожалуйста, помните! Шталаг XVIII D»

Выставка, представляющая собой труд исследователей Международного исследовательского центра Второй мировой войны, свидетельствует о трагедии советских военнопленных в лагере смерти Шталаг XVIII Д в Мариборе. В экспозиции представлены вновь открытые личные данные умерших советских военнопленных и другие документы, рассказывающие о Шталаге XVIII Д. Среди документальных фотографий увеличенные портреты узников лагеря, взятые из найденных учетных карт заключенных.

Это первое, такого рода, общественное представление о преступлениях нацистов на сегодняшней территории Словении.

Первых советских военнопленных в Марибор привезли в сентябре 1941 года. А первого января 1942 года в лагере их было уже свыше 5 000. Оккупанты разместили их в помещении таможенного склада. Из-за отсутствия сил, голода, ужасных бытовых условий разразилась эпидемия тифа. Большая часть советских военнопленных в этих нечеловеческих условиях погибла.

Секретный документ германского верховного командования (Oberkommando der Wehrmacht) от 8 сентября 1941 года показывает, что обращение с советскими военнопленными было не случайно таким жестоким и что лагеря, подобные тому, что был в Мариборе, предназначались исключительно для уничтожения.

Документы о советских военнопленных Шталага XVIII-Д были использованы в составе обвинительных документов на Нюрнбергском судебном процессе в 1946 году.

Сегодня в историческом здании бывшего лагеря для военнопленных функционирует Международный исследовательский центр Второй мировой войны Марибор, в соответствии межправительственному меморандуму 2018 года, подписанного министрами иностранных дел России и Словении.

В настоящее время, полная экспозиция выставки развернута в помещениях Международного исследовательского центра в Мариборе. Выставка планируется для показа в Российской Федерации и других странах.