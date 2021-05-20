Цхинвал, , 15:32 — REGNUM В селе Зар Цхинвальского района Южной Осетии 20 мая почтили память жертв Зарской трагедии. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, в возложении цветов к памятнику участвовали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, экс-президент республики Леонид Тибилов, посол России в Цхинвале Марат Кулахметов, а также тысячи жителей страны. Приехала делегация из Северной Осетии во главе с министром по вопросам национальных отношений Асланом Цуциевым.

«29 лет прошло с той страшной трагедии, но когда мы поднимаемся сюда, то сердце рвется каждый раз, и каждый из нас открыто или тайком утирает слезы. Мы никогда не забудем их, а виновные в их смерти рано или поздно ответят за содеянное», — сказал Бибилов, выступая на траурном митинге.

Напомним, 20 мая 1992 года, когда группа беженцев пыталась покинуть осажденный Цхинвал, группа грузинских боевиков расстреляла из автоматов колонну машин с мирными жителями. Погибли 33 человека. За это преступление никто не понёс наказание.

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