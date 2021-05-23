Вашингтон, 23 мая, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Американские отставные военные, публично затосковавшие по светлой эпохе президентства Дональда Трампа, могут серьезно подмочить реноме той самой республиканской партии, экс-президента от которой они берутся защищать. О том, почему неосторожный шаг американских военных в отставке может превратить не только их в политическую пешку следующей предвыборной кампании, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

alsen Шахматы

Если бы американские генералы-отставники возвысили свой голос в защиту пострадавшего от демократических козней Трампа вовремя, возможно, что в их выступлении и был бы конкретный политический толк. Теперь же, через четыре месяца после событий, их выступление выглядит чьим-то проектом, в котором, может быть и храбрых, но недалеких пожилых отставников кидают на идеологические пулеметы внутриамериканских разбирательств.

Во-первых, такой глупый демарш экс-генералов против «социалистического» президента Джо Байдена сразу сделал их удобной мишенью для застоявшихся в стойлах «демократических экстремистов», вроде BLM и «Антифа». Да и официальные рупоры той же американской армии оказались готовы дать толерантный отпор много о себе возомнившим ветеранам. И даже этим дело не исчерпывается. Читайте статью Владимира Павленко «Какое отношение к России имеют демарши генералов-отставников на Западе?».