Киев, , 15:34 — REGNUM В элитных посёлках под Киевом на государственных дачах живёт огромное количество бывших топ-чиновников Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

Он рассказал, что поручил провести полную ревизию жильцов государственных дач, а также выработать критерии, согласно которым те или иные люди смогут арендовать госдачи.

«Там живут дети этих чиновников, родственники, даже друзья», — сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что все эти люди должны, уехать, а также пообещал не заселять освободившуюся жилплощадь представителями своего окружения.

«У нас будет концепция, мы её представим обществу, касательно Конча-Заспы, ВДНХ, Пущи-Водицы. Мы обязательно сделаем презентацию концепции, кто там будет жить, при каких условиях…», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина стала аутсайдером по уровню вакцинации от COVID-19, поскольку не является членом Евросоюза и НАТО.

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