Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Заведующие детских садов Ростова-на-Дону подали декларации о доходах за 2020 год. Сведения размещены на сайте администрации областного центра.

Возглавила список заведующая детским садом № 142 «Тополёк» Татьяна Михайловская. За год она заработала 8,7 млн рублей. При этом в собственности у руководителя нет (ранее был дом площадью 180 кв. метров и участок). В пользовании есть дом площадью 88,2 кв. метра и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

Заведующая детским садом № 123 Лилит Мелконян заработала 3,9 млн рублей. Список её недвижимости пуст, при этом в 2019 году была квартира площадью 54,8 кв. метра. В пользовании у Мелконян есть квартира площадью 33 кв. метра.

Заведующая детского сада № 175 «Скворушка» Ирина Садко в 2020 году заработала 3,6 млн рублей. В собственности у неё есть квартира площадью 48 кв. метров и садовый участок площадью 770 кв. метров.