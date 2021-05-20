Москва, , 15:27 — REGNUM Тенденция к падению в России объема свободных денег семей должна обеспокоить правительство РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что объем свободных денег снизился в апреле 2021 года на 26%, если сравнивать с апрелем 2020 года.

«Объём свободных денег — очень конъюнктурный показатель в экономике. Он зависит от текущего спроса на различные товары, от потребностей населения, технической, территориальной и другой возможности купить товары. Глобально показатель свободных денег зависит от средних доходов российских семей. Говорить о глобальных тенденциях по месячным показателям нельзя — для этого надо использовать годовые показатели в течение как минимум пяти лет, — сказал Ковригин. — В апреле 2021 года объём свободных денег у населения сократился закономерно — в этом году у покупателей больше возможностей приобрести товары длительного пользования. Годом ранее в апреле был самый жёсткий локдаун, в том числе и предприятий торговли товарами длительного пользования».

Как пояснил Ковригин, спрос на товары престижного, длительного потребления резко сократился, в этом году он закономерно подрос, поэтому свободных денег стало меньше.

«Однако этот конъюнктурный показатель должен быть в поле зрения правительства. В годовом исчислении тенденция к его падению должна стать предметом беспокойства власти. Ибо это первый признак снижения общего уровня жизни в стране», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в оставшийся период 2021 года реальные доходы жителей России продолжат падать.

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