Москва, , 15:30 — REGNUM Образование в оффлайн-форме уже не вернется к таким масштабам, как до пандемии коронавируса. Об этом 20 мая заявил основатель, директор, ООО «1С» Борис Нуралиев на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, массовый переход на онлайн-образование дал много плюсов. В частности, в вузах, которые хорошо организовали этот процесс выросла посещаемость занятий. Преподаватели, понимая, что их лекции могут записать на видео стали лучше к ним готовиться. Кроме того, студентам стало легче совмещать учебу и работу. Все это говорит о том, что онлайн-образование не исчезнет по окончанию пандемии.

«Так что наверняка мы обратно не вернемся. Я такой пример придумал. До Первой мировой войны мужчины носили часы на цепочке. Но во время войны цепочку доставать — лишнее и начали носить часы на браслете. После окончания войны часы на цепочке стали редкостью, в основном все стали носить часы на браслетке. Доля онлайн-образования будет больше, чем до кризиса», — спрогнозировал Нуралиев.

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