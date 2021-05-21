Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Наблюдая за упражнениями в изящной словесности американских генералов в отставке, нельзя не подивиться той массе пропагандистских штампов, которую демонстрирует реакция на их воззвание. Почему открытое письмо отставных чинов американской армии интересно со многих точек зрения, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Джо Байден Сс) Gage Skidmore

«Бывшие американские генералы за Трампа» — так могло бы называться открытое письмо американских отставных военных, критикующее президента США Джо Байдена и его команду за недостаточную верность американской идее. Авторы письма дописались до того, что провозгласили команду Байдена проводниками ценностей «марксизма и социализма», отравляющих американское общество, которое на самом деле истово обожает капитализм.

Впрочем, военнослужащие США, которым пришлось по долгу службы отвечать на идеологические происки старших товарищей, тоже не обошлись без демонстрации уже своей зашоренности и безнадежно промытых мозгов. Кому и зачем могла понадобится демонстрация разных степеней неадекватности американских военных в самих США? Читайте статью Владимира Павленко «Какое отношение к России имеют демарши генералов-отставников на Западе?».