Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Российский минюст предлагает автоматически, без участия судебного пристава, удерживать с водителей штрафы за нарушения ПДД. Об этом заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук заявил 20 мая на дискуссионной сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Речь идёт о правонарушениях, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения. Деньги предлагается списывать со банковского счёта.

По словам Забарчука, взыскание штрафов, связанных с дорожным движением, составляет значительную часть исполнительных производств. Пристав производит взыскание, направляя запросы в банки.

Теперь предлагается перейти к электронному механизму, то есть ввести упрощенный порядок исполнения требований о взыскании денежных средств в случаях, когда нарушения зафиксированы фото — или видеосъёмкой.

До конца 2021 года, добавил он, ожидается формирование основной законодательной базы по цифровизации работы приставов. Тогда с 2022 года они смогут работать в режиме цифрового исполнительного производства.

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