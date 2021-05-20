Стокгольм, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен и лидер «Центристов» Анни Лёф делают посты в Instagram больше других лидеров партий. Однако, когда лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон публикует свои сообщения, то именно он получает больше всего реакций со стороны пользователей. По словам журналиста Джонатана Лундберга, сам лидер «Шведских демократов» совершенно не интересуется социальными сетями. Об этом Лундберг заявил в эфире SVT в ходе очередного выпуска политической программы Politikbyrån, состоявшегося вечером 19 мая.

«Думаю, Джимми (Окессона — прим. ИА REGNUM) просто вынудили завести аккаунт в Instagram», —отметил Лундберг.

Редакторы Politikbyrån проверил аккаунты лидеров шведских парламентских партий в Instagram и Facebook и пришли к выводу, что в соцсетях наблюдается очевидная доминирующая роль Окессона. Так, за последние три месяца он получил почти вдвое больше откликов, комментариев и репостов в Facebook, чем премьер-министр Стефан Лёфвен.

Однако, по словам Лундберга, сам Джимми Окессон «совершенно не заинтересован» в ведении своих аккаунтов.

«Такое ощущение, что он активно избегает соцсетей. Партия вкладывает большие средства, но он даже не хочет быть ближе к Facebook», — отметил Лундберг.

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